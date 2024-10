Hawaiki Nui 2024 : la réglementation sur le plan d’eau

Cette année, comme lors de l’édition précédente, les Taure’a (juniors hommes) et les Va’ahine (seniors et vétérans femmes) auront la chance de concourir sur un parcours spécialement aménagé entre Raiatea et Taha’a. De plus, des épreuves pour les ParaVa’a et les équipages d’entreprises, mixtes ou cadets, se tiendront le samedi 2 novembre dans le lagon de Bora Bora. Les Va’a Ta’ie et les pirogues à voile seront également en lice sur le même itinéraire que la course élite entre les îles des Raromatai.



Afin de garantir le bon déroulement des courses et d’assurer la sécurité des participants ainsi que des spectateurs, le Conseil des ministres a adopté un arrêté règlementant la circulation sur le plan d’eau, et a chargé le comité organisateur de mettre en œuvre les mesures de sécurité adaptées pour l’événement.

La navigation dans les lagons est temporairement interdite pour tous les navires, à l’exception de ceux participant à la compétition ou surveillant les équipages. En haute mer, les navires suiveurs devront respecter une distance de sécurité minimale et ne pas dépasser une vitesse de 15 nœuds à proximité des concurrents.

La gendarmerie veillera au respect de ces règles, qui sont également accessibles sur le site de la Direction polynésienne des affaires maritimes (DPAM). Les comportements dangereux ou abusifs pourront faire l’objet de poursuites

Il sera de la responsabilité de chaque capitaine de veiller à ce que soit respecté la capacité de charge de leur navire, de posséder une immatriculation (PY), de disposer du matériel de sécurité requis selon leur catégorie, et de respecter leurs limites de navigation.