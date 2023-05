Grâce à leurs titres de champion de France, obtenus en février, les deux Polynésiens avaient gagné leur ticket d’entrée pour les championnats du monde. Et ils n’ont pas fait le déplacement en Afrique du Sud pour faire de la figuration.

Tommy Teheura, 26 ans, et Tario Teraiharoa, 42 ans, repartent en effet avec une belle médaille de bronze en développé-couché. Le premier dans la catégorie de plus de 120 kilos open et le second dans la catégorie Master 1 des plus de 120 kilos.