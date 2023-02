Les Tahitiens brillent aux Championnats de France de développé couché

Dans la même catégorie, Mauiarii Fan s’est emparé de la médaille d’argent. Tommy Teheura et Mauiarii Fan sont également montés, respectivement, sur la deuxième et troisième marche du podium dans la catégorie « indice ». Ici, le classement est réalisé en fonction de la charge portée et du poids du candidat.

Tario Teraiharoa, originaire de Huahine, devient quant à lui champion de France chez les vétérans après être parvenu à soulever 232,5 kilos. Enfin, Marc Lisan termine à la cinquième place chez les moins de 83 kilos.

L’objectif est donc rempli pour la délégation polynésienne qui avait fait ce déplacement en métropole avec de grandes ambitions.