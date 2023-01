Développé-couché : Les colosses de Nahiti no Arue visent l’or

Retour en arrière, les 12 et 13 février 2022 à Beuzeville, aux Championnats de France de développé couché. L’image est forte : les couleurs du fenua représentées sur la deuxième et la troisième marche du podium des + de 110kg. Mauiarii Fan s’offrait alors la médaille d’argent en soulevant une charge de 250kg, et Tommy Teheura le bronze avec 230kg.

Au développé couché, le principe est simple : les compétiteurs doivent porter la barre la plus lourde possible. Forts de leur expérience, les athlètes du fenua sont déterminés : “On sait déjà à quoi s’attendre, confie Tommy. On n’avait pas de repères la dernière fois. Cette fois, on les a trouvés“.

Confiants, les polynésiens affichent clairement leurs objectifs, et Mauiarii, quant à lui, vise “potentiellement le record de France”. Pour atteindre de telles performances, plusieurs heures d’entraînement par jour sont nécessaires.

Avec eux, Anderson Chang a également participé aux championnats de France de développé couché l’an passé. Engagé dans la catégorie des Master 2 en -93kg, il avait raté de peu la médaille d’or. “J’étais à seulement 5kg du premier, se souvient-il. Je vais essayer d’aller chercher la médaille d’or. Si tu fais podium en France, tu es qualifié pour les championnats d’Europe et les championnats du monde. On a le potentiel“.

Anderson Chang (Crédit Photo : TNTV)

Les championnats se disputeront les samedi 18 et dimanche 19 février à La Garde. Une fois en métropole, nos aito devront s’acclimater au froid. Un détail qui a son importance dans les disciplines de force athlétique..

5 athlètes représenteront Tahiti, avec Marc Lisan et Tario Teraiharoa pour venir compléter l’effectif.

Le départ de nos athlètes pour le Var est prévu le vendredi 10 février.