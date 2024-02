Débuts réussis pour les Tiki Toa qui s’imposent 4 buts à 3 face à l’Argentine

Entrée en matière réussie pour les Tiki Toa qui s’imposent dans leur premier match de la compétition. Après une entame de match compliquée et un but encaissé dès la 2ème minute du match, les joueurs de la sélection Tahitienne ont petit à petit pris la mesure du match et réussi à imposer leur jeu à leur adversaire du jour, l’Argentine.

Heirauarii Salem a montré la voie aux Tiki Toa

Heirauarii Salem a marqué le premier but tahitien dans la compétition d’une magnifique bicyclette, permettant aux Tiki Toa de revenir à hauteur des Argentins dès le début du 2eme tiers temps. C’est ensuite le capitaine Raimana Li Fung Kuee qui a marqué le but du 2-1 et donné l’avantage à nos aito à la suite d’un coup franc bien placé au 1er poteau. Les Tahitiens ont ensuite creusé l’écart en marquant un 3ème et un 4ème sur des bicyclettes respectivement marquées par Roonui Tinirauarii, qui au passage inscrit son tout premier but en coupe du monde, et de l’inévitable Heirauarii Salem portant le score à 4 buts à 1.

Une fin de match crispante

La fin de match a été à l’image du début de match, un peu compliquée pour nos Tahitiens, qui ont encaissé 2 buts dans les 5 dernière minutes, permettant à l’Argentine de revenir à 4 buts à 3 et d’espérer revenir dans le match. Il n’en sera finalement rien, les Tiki Toa ont fait le dos rond dans les derniers instants de la partie et se sont finalement imposés 4 buts à 3 grâce notamment à son gardien Jonathan Torohia, auteur de plusieurs arrêts décisifs et élu homme du match. L’essentiel a donc été assuré avec cette victoire qui permet aux Tahitiens de faire le plein de confiance pour la suite de la compétition.



Les Tiki Toa fêtent leur victoire avec des supporters Tahitiens dans le stade (Crédit Quentin Lacour – TNTV) Jonathan Torohia et son trophée d’homme du match (Crédit : Quentin Lacour – TNTV)

Le prochain rendez-vous des Tiki Toa est samedi 17 février à 3h du matin face à l’Espagne, ils affronteront ensuite l’Iran le 19 février à 7h du matin. Pour rappel seuls les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les quarts de finale.