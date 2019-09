Cyclisme : Rien Schuuruis remporte la 2e étape du Tour Tahiti Nui

Le Tour de Tahiti Nui a démarré samedi avec son étape la plus longue la plus longue : 135km avec un aller-retour de la mairie de Punaauia à celle de Teahupoo.

Au niveau de Atimaono, une échappée sort du groupe, elle est menée par 3 coureurs Thomas Loreille du VCT, Axel Carnier du Papeete Cycling club et Hervé Arcade du Tamarii Punaruu. A l’arrière les attaques fusent avec des pointes d’accélération allant de 50 à 60 km/heure.

Au demi-tour, le groupe d’échappée prend deux minutes d’avance sur le peloton. Mais au retour sur Vairao, 5 coureurs chutent. Deux d’entre eux sont évacués à l’hôpital de Taravao, dont Nathan Ventura et serge Taruoura qui a dû abandonner à cause d’une clavicule cassée. Quelques minutes plus tard, le peloton rattrape les trois échappés.

Au bout de 3 heures et 7 minutes, Rayann Lacheny est le premier à franchir la ligne d’arrivée, suivi de Kahiri Endeler, de Tamarii Punaruu et Nicolas Breillard du Papaeete Cycling. Le calédonien est donc le nouveau maillot jaune.

Une deuxième étape plus courte

Dimanche 15 septembre, même parcours. Mais une deuxième étape plus courte. 106 km avec un départ et une arrivée à la mairie de Paea. D’emblée, l’équipe calédonienne met en place les stratégies : un de leurs coureurs David Shavits est dans l’échappée avec Regis Morandeau de Fei pi et Sébastien Ledivenach de Teva import Arue.

Le groupe d’échappée réussit à mener la course, avec jusqu’à 4 minutes d’écart, avant d’être rattrapé dans les 5 derniers kilomètres.

Le choix de la stratégie est gagnante pour la Nouvelle Calédonie. Rien Schuuruis parvient à décrocher la victoire : “au début de l’étape, nous avions le maillot jaune. l’objectif était de le conserver”, explique le vainqueur. “On ne pourrait pas être plus heureux.”

Rayann Lacheny, quant à lui, prend la deuxième place et conserve ainsi le maillot jaune.