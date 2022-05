Compétition de force athlétique : le palmarès

Nicolas Vivien participait pour la première fois dans la catégorie des moins de 83 kilos. Coach sportif de formation, il confie s’être préparé spécialement pour l’occasion : “Cela s’est bien passé. J’ai fait attention au règlement pour ne pas être pénalisé. Je vise la première place, comme tout le monde !”.

En squat, développé couché et soulevé de terre, les sportifs avaient trois essais pour valider la plus lourde charge. “Déjà, il faut être au poids le bon jour, et manger juste après la pesée. Je vais donner le meilleur de moi-même pour arriver premier” déclare Teiho Verohia, inscrit dans la catégorie des moins de 83 kilos.

Ces retrouvailles ont permis de jauger le niveau des athlètes depuis la dernière rencontre en mars dernier. “Le niveau est pas mal. Cela permet de se préparer au championnat de Polynésie qui aura lieu en octobre, mais aussi pour les Jeux du Pacifique” indique Andy Faremiro, responsable de la commission de force athlétique de la Fédération Polynésienne d’Haltérophilie, de Musculations et Disciplines Associées (FPFHMDA).

Chez les dames, Faahei chez les juniors en moins de 76 kilos et Hereiti Tepou chez les seniors en moins de 76 kilos ont remporté la médaille d’or. Chez les hommes, Marc Lisan en moins de 83 kilos et Steven Tehihira en moins de 93 kilos se sont imposés.

Le prochain rendez-vous fixé au 21 mai sera réservé aux poids lourds.