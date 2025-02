Tario Teraiharoa, de l’or en barre

Il revient de l’Hexagone, une nouvelle fois avec le titre de Champion de France après avoir soulevé 230 kilos lors de son troisième essai avec.

Tario Teraiharoa inscrit une nouvelle ligne à son impressionnant palmarès qui comprend aussi deux titres de Champion d’Europe. Ne manque désormais au colosse de Bora Bora qu’un sacre mondial. Une couronne qu’il tentera de décrocher en mai, en Norvège.

« Ma préparation va être un peu plus dure. Je dois aller chercher les 240, voire 245 kilos. Je dois donc bien me préparer. Je tiens de tout cœur à gagner ces Championnats du monde. Pour la Polynésie et mon île Bora Bora », explique le aito.

Pour être prêt le jour J, Tario peut compter sur le soutien d’un autre colosse bien connu au fenua : Eriatara Ratia.

« Il va falloir qu’il aille chercher les 245 kilos. Il faut que tout le monde se réunisse pour le pousser à se dépasser. 245 kilos, ce n’est quand même pas donné à tout le monde. On peut lui donner du mana. Comme on dit en Polynésie, le mana compte beaucoup », sourit-il.

En marge de sa préparation, Tario doit aussi trouver les fonds nécessaires à son déplacement en Norvège. Une problématique récurrente pour les athlètes de haut niveau au fenua.