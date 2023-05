Clap de fin pour la Tahiti Pearl Regatta

Le coup d’envoi de la dernière étape de la Tahiti Pearl Regatta 2023 a été donné ce samedi matin. Faute de vent suffisant, le comité organisateur a revu le parcours. Le tour de Tahaa, prévu initialement, a été remplacé par la remontée de la côte est de l’ile Vanille. Avec une brise de 3 nœuds à peine, les conditions n’étaient pas optimales pour les marins.

« On a un bateau qui fait 4 tonnes. Il faut le faire avancer. On a des difficultés à le faire dans ce tout petit temps », a regretté l’un des membres de l’équipage du voilier Arearea.

Les Holoponi, ou pirogues à voile, ont, elles, su tirer profit de ces conditions. Tous les équipages ont creusé l’écart sur les embarcations plus imposantes. Mais faute de vent, la remontée s’est essentiellement faite à la force des bras.

« C’est sûr que, là, on est privilégiés car on est à la rame », a souligné Jean-Luc Eychenne, l’un des compétiteurs, « c’est une course de voile donc tous les ‘voileux’, je pense qu’ils sont énervés. Même pour la pirogue à voile, c’est mieux d’avoir un petit peu de vent. Les barreurs ont aussi envie de jouer avec lui. Aujourd’hui, c’est plus un sport de rames ».

« C’est son côté polynésien qui fait son succès »

Dans cette catégorie, To’e Rau Roa remporte la course et s’impose au général. Dans la catégorie des monocoques, c’est l’équipage du Arearea qui prend la première place. Mais peu importe le classement, ce rendez-vous se veut avant tout inclusif et culturel.

« C’est son côté polynésien qui fait son succès », a souligné Stéphanie Betz du comité organisateur, « c’est un plan d’eau magique pour la voile mais aussi ce motu qui nous accueille tous les soirs, où l’on peut partager un peu de la culture polynésienne. La bénédiction de skippers a vraiment touché tout le monde, mercredi soir. Ce mélange entre sport, amitié, culture, et un peu de festivités, c’est le cocktail magique de la Tahiti Pearl Regatta ».

Rendez-vous est désormais pris pour l’année prochaine pour la 20ème édition de cet événement qui réunit les amoureux dans la voile dans un cadre majestueux : les lagons de Tahaa et Raiatea.