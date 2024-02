La Tahiti Pearl Regatta n’aura pas lieu cette année

En monocoque, en catamaran, va’a t’aie… la Tahiti Pearl Regatta réunit chaque année durant plusieurs jours aux Raromatai les amoureux de la voile sportive. Au programme : des regattes, dans une ambiance festive. Mais l’événement qui fête ses 20 ans d’existence, ne se tiendra pas cette année. La raison : des difficultés « logistiques et financières » annoncent les organisateurs sur les réseaux sociaux.

Des frais conséquents

« En 20 ans, tout a augmenté, explique Stéphane Renard, co-gérant d’Archipelagos, société organisatrice de l’événement. Le format fait que beaucoup de participants viennent des iles du Vent et le déplacement pour chacun d’entre eux sur les îles Sous-le-Vent pour 3 ou 4 jours de course, ce sont des budgets qui sont en forte augmentation pour chacun d’entre eux, notamment pour ceux qui doivent mettre les bateaux sur les cargos. Il y a une augmentation des frais globaux pour les équipages qui est important, donc une réserve de leur part à faire le déplacement. Partir sur un événement où on n’aurait que 15 ou 20 bateaux en courses, c’est moins intéressant »

Pour trouver un équilibre financier, il faudrait « augmenter les frais d’inscription de manière conséquente », et faire « appel à plus de partenaires ». Des partenaires, eux-mêmes dans une situation économique « qui n’est pas simple pour beaucoup d’entre eux. Et il y a les JO, des choix stratégiques qui font que sponsoriser la TPR n’est pas forcément leur priorité », estime Stéphane Renard.

Un nouveau souffle

Cette année sera donc l’occasion pour Archipelagos et la Fédération de voile de Polynésie, de réfléchir à un format « plus inclusif » de l’événement. Car suite à l’épidémie de covid, les organisateurs avaient revu les parcours. « On avait élaboré un nouveau format plus centré sur les motus de Taha’a (…) Il n’y avait plus d’inter-îles, plus beaucoup de connexions avec la population. » L’idée est donc de « renouer avec les parcours historiques ».

Cette pause doit aussi permettre d’apporter un nouveau souffle. Si un travail de réflexion est déjà mené, « ceux qui aiment regatter en Polynésie sur tous les supports » sont invités à apporter leurs idées.

Enfin, après l’annonce des dates de l’événement qui devait se tenir en mai, certains équipages étrangers avaient déjà réservé leur voyage, avant même l’ouverture des inscriptions. « On est désolés pour eux, regrette Stéphane Renard. On va voir ce qu’on peut faire avec eux pour qu’ils ne soient pas trop déçus. »

Chaque année, la Tahiti Pearl Regatta compte entre « 25 et 30 % » de participants d’internationaux.