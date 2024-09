La Tahiti Pearl Regatta de retour en 2024 du 16 au 20 septembre

Malgré quelques incertitudes en début d’année, la Tahiti Pearl Regatta est bien de retour en 2024, organisée par la Fédération Tahitienne de Voile (FTV).

En 20 ans, la Tahiti Pearl Regatta a su s’imposer comme l’une des plus belles et des plus médiatiques courses du Pacifique insulaire. « La course est connue dans le monde, mais en majorité, ce sont surtout des locaux qui font cette régate parce que les lagons de Raiatea et Tahaa sont tellement merveilleux qu’on a envie d’y aller. Cette année, on a 5 jours de compétition avec un petit break le mercredi où on va emmener la population faire de la voile. On les invite à venir essayer les bateaux et naviguer avec les équipages » indique Didier Arnould, président de la FTV.

Le programme :

Organisée depuis 2004, cette course autour et dans les lagons de Raiatea et Tahaa réunit des équipages locaux et internationaux pour 5 jours de festivités.

Les parcours :

La compétition est ouverte à tout type de voiliers sans limitation de taille. Il est possible de s’inscrire jusqu’à lundi en ligne ICI.