La Tahiti Pearl Regatta mise sur la proximité pour sa nouvelle édition

A l’instar de la Hawaiki Nui Va’a, la Tahiti Pearl Regatta s’est imposée au cours de ces 20 dernières années comme un événement phare aux Îles Sous-le-Vent.

Pour assurer la continuité de ce succès populaire, la Fédération Tahitienne de Voile a introduit, pour la deuxième année consécutive, une journée portes ouvertes à Uturoa. Car elle souhaite que le plus grand nombre puisse en profiter.

« Le mercredi sera une journée ‘off’ où l’on fera appel à la population pour qu’elle vienne naviguer sur les bateaux. On l’avait fait en septembre et cela avait eu beaucoup de succès. Donc, je fais un appel à la population. C’est festif. Il faut que tout le monde vienne et participe à cette TPR », explique Didier Arnoult, le président de la Fédération Tahitienne de Voile.

Côté régates, la formule reste la même pour cette édition avec différentes catégories d’embarcations.

« Il y a les habitables, les gros voiliers. Il y a aussi la voile légère, c’est-à-dire les petits catamarans qui participent régulièrement, et les holopuni qui, j’espère, viendront en nombre cette année pour grossir la flotte », ajoute celui-ci.

Tous se retrouveront du 5 au 9 mai sur les plans d’eau de Raiatea et de Taha’a. Un cadre idyllique pour ces passionnés de voile.