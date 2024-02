Colère des plaisanciers après l’annonce de la hausse de loyers de la Marina Taina

Stéphane vit sur son voilier depuis plus de 20 ans et il déplore cette hausse annoncée des loyers. « On payait à peu près 15 000 francs sur la bouée. Et on passe du jour au lendemain, sans nous prévenir, sans rien nous dire…. Il y a une loi qui passe et on passe à 74 000 francs. Ça fait une augmentation de plus 400%. Ce qui est complètement aberrant pour nous », souffle-t-il.

Pour Arnaud Jordan, le président de l’Association des Voiliers de Tahiti, l’arrêté pris par le gouvernement « va multiplier par 5 le loyer ». Une façon selon lui pour les autorités de signifier aux plaisanciers qu’ils ne sont plus les bienvenus.

« On a vraiment une stigmatisation des voiliers. Multiplier par 5, c’est un message pour dire : ‘on ne veut plus de vous’ », estime-t-il.

L’incompréhension est donc de mise chez les plaisanciers, même si le Port Autonome tempère en indiquant que la hausse des tarifs n’est pas si importante. Le loyer mensuel d’amarrage pour les navires monocoques habités est ainsi majoré de 250 % et de 150 % pour les multicoques habités.

« Il ne s’agit pas de faire partir » Jean-Paul Le Caill, directeur général du Port Autonome

Le Port Autonome souligne, en outre, qu’il n’y a pas eu d’augmentation des tarifs depuis 18 ans. Il assure que son objectif n’est pas de chasser les plaisanciers permanents.

« Il ne s’agit pas de faire partir », souligne Jean-Paul Le Caill, le directeur général de l’établissement. « Le Conseil d’Administration considère qu’une marina est faite pour accueillir les bateaux et les faire circuler. Il y a des bateaux qui ne trouvent pas de place dans les marinas. Il y en a qui sont là depuis des années. Le conseil d’administration dit : ‘moi je ne chasse personne. Mais des gens qui veulent habiter à demeure. Ils vont payer un peu plus cher que des gens qui passent’ », ajoute celui-ci.

L’ensemble des loyers augmenteront prochainement à l’exception de ceux relatifs aux bateaux de moins 24 pieds. Ces nouveaux tarifs restent cependant moins élevés que ceux pratiqués à Nouméa, fait valoir le Port Autonome.