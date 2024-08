Championnats du monde de va’a vitesse : Tahiti en tête avec 17 médailles au jour 2

Deuxième journée de compétition prolifique pour l’équipe de Tahiti à Hilo, aux championnats du monde de va’a vitesse.

Le fenua décroche 15 médailles supplémentaires, soit 17 en tout, dont 12 en or, 3 d’argent et 2 de bronze.

En catégorie Elite V6 1500 hommes et femmes, les rameur(ses) ont décroché deux médailles d’or en début de journée. Toujours en catégorie Elite, les V6 500 mètres juniors, hommes et femmes ont eux aussi brillé. La délégation du fenua remporte deux médailles d’or. Enfin, sur 500 mètres, toujours en V6, les hommes ont décroché la médaille d’or et les femmes ont pris la médaille d’argent.

La team junior filles de Tahiti, championne du monde devant la Nouvelle-Zélande. Crédit Tahiti Nui télévision.

« On peut féliciter aussi les paras, ils nous ont amenés aussi des médailles, ils ont bien bossé », souligne le coach Philippe Bernardino. Gervais Auméran et Atonia Maitia ont remporté la médaille d’or sur 250m. Christian Ti- Paon et Patrick Viriamu ont eux été chercher une médaille d’argent. Enfin, Heilani Tama a, elle, empoché une médaille de bronze.

Sur 1000 mètres en V6, les juniors hommes et femmes ont décroché l’or une fois de plus sur une distance de 1000 mètres.

En V12 500 mètres hommes et les garçons, les aito ont été chercher la victoire. Les filles, quant à elles, ont terminé à la deuxième place juste derrière la Nouvelle-Zélande, mais ont réalisé une superbe course.

Enfin, la journée s’est terminée avec les Masters 60 ans avec une médaille de bronze pour Eric Deane. Tahiti est en tête du classement des médailles avec 12 médailles d’or, 3 médailles d’argent et 2 médailles de bronze. Suivent la Nouvelle-Zélande, Hawaï, les États-Unis, la France, le Canada, le Brésil, l’Australie et enfin l’Allemagne.

Le podium junior hommes. Crédit : Olivier Huc / Tahiti Nui Télévision

Suivez la 3e journée de courses dimanche dès 10 heures sur TNTV, en télé et sur le web, ici.