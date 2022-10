“Aere ra’i e”, une 4e étape pour la Hawaiki nui vaa

66 équipages soit plus de 400 rameurs : des minimes, cadets garçons et filles, des équipes mixtes des entreprises et surtout les para va’a participaient ce matin à la Aere ra’i e. « C’est la 4e étape, ce n’est pas une nouvelle course, c’est la 4e étape de la grande Hawaiki nui vaa » Cette annonce de la présidente du comité organisateur de la Hawaiki nui vaa confirme le projet qui se profilait lors de la préparation de la Hawaiki Nui Va’a 2022. Il faudra désormais compter 4 étapes à cette course.

Pour le maire de Bora Bora Gaston Tong Sang, c’est un rêve qui devient réalité « depuis plus de 20 ans que nous essayons de trouver un événement pour prolonger la Hawaiki nui à Bora Bora, ça y est c’est fait. Et je pense que c’est une belle réussite d’avoir à la fois regroupé les jeunes et très jeunes dans la compétition de vaa, les entreprises et surtout les parava’a. Je pense que c’est la 1re fois qu’on voit autant de pirogues de parava’a sur la ligne de départ et ils sont tous à l’arrivée, c’est magnifique. »

19 équipages para-vaa ont pris le départ de cette quatrième étape. Sur la pirogue de l’association Mata hotu no Porinetia par exemple seul le peperu, le barreur, n’était pas malvoyant ou non-voyant. Le gagnant de la course s’est entrainé durant 1 an, les suivants un peu moins. Le club huma mero de Arue, a commencé les entrainements seulement 3 mois avant la compétition « on a donné tout ce qu’on a pu et voilà le résultat, on a droit au podium. »

Le succès de cette nouvelle étape de la Hawaiki Nui Va’a pourrait présager une augmentation du nombre de participants l’année prochaine. Pour la 30ème édition de la plus grande course de va’a au monde.

Les résultats de la 4e étape: