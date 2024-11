À Bora Bora, la prolifération des vélos électriques trafiqués inquiète

Furtifs, puissants et parfois incontrôlables. Les vélos électriques modifiés sont de plus en plus prisés par les jeunes de Bora Bora. Certains d’entre eux se livrent à des “runs” sauvages en toute illégalité sur leurs engins qui peuvent atteindre des pointes de 140 km/heure. Une pratique qui leur fait courir de grands risques.