2 ans de prison pour la touriste qui escroquait les hôtels de luxe

La jeune touriste de 24 ans arrêtée il y a quelques semaines pour des escroqueries dans certains des hôtels les plus luxueux du fenua, a été condamnée, ce jeudi, à 2 ans de prison, dont 6 mois avec sursis. Nuitées dans une villa de 145 m2 d’un prestigieux établissement de Bora Bora, spa et dîners fastueux, elle ne se privait de rien. Et en utilisant des numéros de cartes bancaires qu’elle avait dupliquées lors d’un stage en entreprise. Montant de la facture : plus de 2 millions de francs.