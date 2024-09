La coqueluche toujours d’actualité au fenua

Pas d’augmentation, mais pas de diminution non plus des cas de coqueluche en Polynésie française. Le bureau de veille sanitaire a recensé 16 cas confirmés en S37, tous résidents de Tahiti. Parmi eux, 4 enfants dont un nourrisson de moins d’un an.

Au total, 115 cas confirmés de coqueluche ont été rapportés entre le 14 juin et le 19 septembre.

Pour rappel, la coqueluche, maladie respiratoire contagieuse, constitue un danger important, en particulier pour les nourrissons et les individus au système respiratoire ou immunitaire fragilisé.

– PUBLICITE –

Au début, les symptômes de la coqueluche se manifestent comme ceux d’un rhume ordinaire : écoulement nasal, fièvre légère et toux discrète. Cependant, après une à deux semaines, des accès de toux violente peuvent survenir, rendant la respiration difficile. Cette maladie est donc particulièrement risquée pour les bébés et les jeunes enfants, pouvant entraîner des complications graves, voire mortelles.

La vaccination reste le moyen le plus sûr de prévenir la coqueluche. Les autorités sanitaires encouragent à redoubler de vigilance pour se protéger et protéger les plus vulnérables, notamment les nourrissons.

Les recommandations