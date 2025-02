Les consultations pour infections respiratoires aiguës (IRA) en forte augmentation

La proportion et le nombre de consultations pour IRA est en forte augmentation, indique le dernier bulletin de surveillance sanitaire. Une tendance observée « dans tous les archipels ».

Parmi les « IRA », la coqueluche, pour laquelle on observe une tendance à la baisse, la grippe, pour laquelle 43 nouveaux cas ont été détectés en semaine 5. Treize personnes ont été hospitalisées dont 2 passages en réanimation rapportés. Aucun décès n’a été signalé. L’épidémie se poursuit.

Les laboratoires du CHPF et de l’ILM indiquent aussi la circulation d’autres virus respiratoires et bactéries : SARS-CoV-2, VRS, coronavirus commun (HKU1, NL63), rhinovirus et entérovirus et Mycoplasma pneumoniae.

En semaine 5, 32 nouveaux cas de covid ont été rapportés pour 137 tests réalisés (taux de positivité de 19% contre 11% la semaine précédente). Sept hospitalisations ont été rapportées dont un passage en réanimation. Une circulation plus intense du virus est observée.

Les autorités rappellent que « pour réduire la transmission des maladies respiratoires, dont la coqueluche, la grippe, le VRS et la Covid, le port du masque et le lavage fréquent des mains sont des mesures très efficaces ».

Par ailleurs, la dengue circule toujours. Les iles de la Société et les Tuamotu Gambier sont encore en phase épidémique.