Une enquête pour déterminer les facteurs de risque de maladies non transmissibles

À partir du 4 mars, le ministère de la Santé lance l’enquête Steps Fenua 2025 sur tout le territoire. Cette enquête soutenue par l’OMS et déjà réalisée en 2010 et 2019 a pour objectif d’analyser les comportements de santé et les facteurs de risque associés aux maladies non transmissibles (cancers, maladies cardiaques comme l’infarctus, le diabète, les maladies mentales…) dans la population adulte de Polynésie française.

Les données recueillies permettront d’établir des indicateurs fiables pour des problématiques de santé publique telles que le tabagisme, la consommation excessive d’alcool, la sédentarité, l’alimentation, l’obésité, l’hypertension et certains marqueurs biologiques (comme les taux de sucre et de cholestérol dans le sang).

L’enquête s’étendra jusqu’au mois de juin 2025. Sur la base du recensement 2022 réalisé par l’ISPF, 4000 participants représentatifs de la population adulte de 18 à 69 ans de Polynésie française ont été sélectionnés par tirage au sort pour participer à cette enquête.

La population de tous les archipels sera représentée, avec des foyers dispersés dans les îles suivantes :

− Archipel de la société

o Iles du vent : Tahiti et Moorea

o Iles sous le vent : Bora Bora, Huahine, Raiatea, Tahaa

− Archipel des Tuamotu-Gambier : Fakarava, Hao, Makemo, Rangiroa et Mangareva

− Archipel des Marquises : Hiva Oa, Nuku Hiva et Ua Pou

− Archipel des Australes : Raivavae, Rimatara, Rurutu et Tubuai

L’enquête STEPS comprend trois étapes :

-la passation d’un questionnaire d’environ 150 questions,

-la réalisation de mesures physiques (poids, taille, tension artérielle)

-la prise de mesures biologiques (prélèvement sanguin et échantillon urinaire).

Dans un premier temps, les enquêteurs professionnels se rendront dans les foyers sélectionnés et éliront par tirage au sort un membre par foyer pour lui proposer le questionnaire et réaliser les mesures physiques (étapes 1 et 2)

Dans un second temps, un infirmier se rendra au domicile du participant pour réaliser une prise de sang à jeun (étape 3). Pour cette troisième étape, seul 50 % de l’échantillon sera concerné.

Les résultats de cette enquête sont attendus pour le second semestre 2026 et permettront d’alimenter les orientations du Plan de prévention et de promotion 2026-2036.