La dengue passe en phase épidémique aux Australes

Plusieurs cas de dengue confirmés et suspects ont été rapportés à Ua Pou (école primaire de Hakahau), en une semaine. Plus généralement, note de dernier Bulletin de veille sanitaire, le virus se répand progressivement à travers l’archipel des Australes, où la phase épidémique est désormais déclarée.

Ainsi, en plus de la saison touristique et dans le contexte de saison des pluies, le risque de propagation de la dengue est accru « à l’approche des vacances scolaires et avec le retour imminent des enfants vers les îles voisines » , note le bulletin.

Les autorités sanitaires rappellent l’importance de respecter les mesures de prévention individuelle lors du Festival des Australes, qui se tiendra du 2 au 9 avril à Rimatara.

L’épidémie de grippe est, elle, en phase descendante. « La vigilance reste de mise à l’approche de l’hiver dans l’hémisphère Sud, du fait des échanges aériens directs et réguliers avec la

Nouvelle-Zélande notamment » , prévient le Bureau.