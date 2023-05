Violences intrafamiliales : le foyer du Bon Samaritain pour éloigner les auteurs

Direction le tribunal de Papeete où le parquet, le service d’insertion et de probation et l’association Emauta ont signé ce mardi une convention afin de renforcer la lutte contre les violences intra-familiales. Ce nouveau partenariat prévoit désormais 3 places au foyer du Bon Samaritain à Papeete, pour accueillir les auteurs de ces violences et les éloigner de la cellule familiale.