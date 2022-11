Une convention pour valoriser le bois local de Raiatea

La valorisation du bois local est un élément important de la politique voulue par le gouvernement pour le développement de filières économiques locales et durables. De nombreux massifs forestiers sont parvenus à maturité et l’exploitation de ces bois est devenue nécessaire au risque de perdre en qualité. C’est ainsi que le président Edouard Fritch, en présence du président de l’Assemblée de la Polynésie, Gaston Tong Sang, du ministre de l’Agriculture, Tearii Te Moana Alpha, et du maire de Uturoa, Matahi Brotherson, a signé une convention, ce samedi, avec Heiarii Girard en vue de l’exploitation et la valorisation du pinus et du falcata de Raiatea.

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Compte tenu des difficultés d’approvisionnement sur le marché international des matériaux de construction et en particulier du bois, denrée devenue très chère avec l’explosion des couts du fret international, il devient opportun de soutenir les projets de valorisation du bois local.

La convention signée ce jour prévoit la mise à disposition des massifs de bois plantés sur les parcelles du pays à la charge de l’investisseur de les exploiter, de les commercialiser, principalement pour la construction et l’ameublement, et d’assurer le reboisement des parcelles.