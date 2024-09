Bora Bora : 2,5 millions pour la création d’une ressourcerie et la lutte contre le busard

L’association Ia Vai Ma Nora Bora Bora prévoit de développer une ressourcerie qui permettra de prolonger la durée de vie des objets voués à être jetés. Grâce à cette subvention, des formations sur la réparation et le démantèlement d’objets seront organisées, ainsi que des ateliers collaboratifs. Le but est de réduire le volume des déchets, en proposant une alternative à l’enfouissement ou à l’abandon dans la nature, qui contribue à la dégradation de l’environnement local.

Outre la gestion des déchets, cette subvention permettra également de financer des actions de régulation du busard, un rapace qui menace les populations d’oiseaux locaux et perturbe l’écosystème de Bora Bora. La présence du busard déséquilibre la faune locale, et l’association s’engage à limiter son impact négatif.

D’autres problématiques environnementales en discussion

Lors de cette rencontre, d’autres enjeux environnementaux ont été abordés, notamment la lutte contre le bulbul, un oiseau invasif venu d’Asie qui cause des dégâts sur les cultures locales. De plus, le ministère prévoit des appels à projets pour gérer la problématique des animaux domestiques errants sur l’île, notamment les chiens et les chats. Ces initiatives devraient voir le jour d’ici la fin de l’année.