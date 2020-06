Vague de fraîcheur en Polynésie

19C° dans certaines communes de l’archipel de la Société, jusqu’à 18°C aux Australes… Si vous êtes de ceux qui avez ressorti les chaussettes du placard, sachez que vous pourrez les garder encore quelques temps. Le fenua est officiellement entré dans la saison fraîche.

Mais les températures de ces derniers jours sont dues à un phénomène en particulier : une « dépression qui a apporté de la pluie jeudi, qui s’évacue vers le sud. Et cette dépression aspire l’air chaud tropical vers le sud et nous fait remonter l’air froid polaire vers le nord, explique Sébastien Hugony, responsable Communication à Météo France Polynésie. Pour le week-end et le début de la semaine prochaine, on aura encore des températures fraîches sur les Australes, sur la Société et sur une partie des Tuamotu. On prévoit des températures minimales la nuit, de l’ordre de 19 à 20°C sur la Société et de 18 ou 19°C aux Australes. Ces températures associées à un vent soutenu, vont accentuer cette sensation de fraîcheur »

« Des températures de 19 ou 20 °C, on va les avoir puisque nous sommes entrés officiellement en saison fraîche donc il faudra s’habituer à avoir des vagues de fraîcheurs encore plusieurs mois. »

Ce phénomène n’est pas l’annonce d’une saison plus fraîche que les années précédentes : « Ce n’est pas sur un phénomène qu’on peut voir ça. On n’utilise plutôt des modèles statistiques et les dernières sorties de modèles nous proposent plutôt un scénario avec des températures supérieures à ce qu’on observe habituellement en saison fraîche. Ce qui ne va pas empêcher qu’on aura peut-être des coups de Maraamu qui vont nous apporter de la fraîcheur en juillet et en août. «

Que les frileux se rassurent : les températures devraient légèrement remonter d’ici mardi selon Météo France.