Une hausse de 19,7% du nombre de touristes entre 2022 et 2023, du jamais vu

Selon les données de l’ISPF, « la hausse de fréquentation s’observe sur tous les types d’hébergements qu’ils soient terrestres (+ 24 %) ou flottants (+ 3 %) ». Au total, ce sont donc 261 813 visiteurs qui ont séjourné au fenua en 2023, « soit une hausse de 19,7 % sur un an et de 10,6 % par rapport à 2019 ».

Cette croissance est essentiellement portée par « l’Amérique du Nord et la France hexagonale » qui représentent « 77 % des effectifs accueillis ».

« La clientèle européenne dépasse largement les effectifs de 2022 (+ 24 %) mais pas ceux de 2019, tandis que celle du Pacifique, avec ses résultats record pour l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie, dépasse largement les effectifs de 2022 et 2019 », souligne l’ISPF.

« La réouverture des vols vers le Japon au début du quatrième trimestre a permis à cette clientèle asiatique de retrouver 28 % de la fréquentation de 2019 et de représenter 2 % de parts de marché sur les effectifs de l’année », selon le rapport.

De ce fait, « les indicateurs de gestion de l’hôtellerie internationale sont en hausse ». Le coefficient moyen de remplissage s’établit à « 73,2 % et progresse de 4,4 points sur un an ».

Les « excursionnistes » sont aussi plus nombreux en 2023. Leur chiffre a « quasiment doublé pour s’établir à 43 900 personnes ». Il faut dire que 26 navires supplémentaires ont navigué dans les eaux polynésiennes l’an dernier, portant leur nombre total à 63.

Concernant le transport aérien, le nombre de vols domestiques a dépassé ceux de 2022 (10 197 vols contre 7 666) pour un total de « 458 250 passagers débarqués ».

Du côté des vols internationaux, le nombre de passagers » a augmenté « de 22 % sur un an, soit 66 800 passagers supplémentaires ». « Le nombre de vols et de sièges offerts progresse respectivement de 21 % et de 18 %, soit 75 500 fauteuils de plus », indique encore l’ISPF.

Autant d’éléments positifs pour les professionnels du secteur qui « connaissent une hausse de leurs résultats ».

« En cumul de janvier à décembre 2023, le chiffre d’affaires des entreprises caractéristiques du tourisme et de l’ensemble des secteurs augmente fortement de + 24 % et 21 % par rapport à 2019 et de + 13 % et 6 % par rapport à 2022. Le secteur des hôtels et autres services d’hébergements est celui qui augmente le plus, soit 37 % de plus par rapport à 2019 et 17 % de plus par rapport à 2022 », conclut l’ISPF.

Le rapport complet de l’ISPF: