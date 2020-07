Un projet d’aménagement pour le port de pêche

Le réaménagement du port de pêche est une nécessité dans le cadre du schéma de développement de la pêche hauturière. Il aura fallu quatre ans d’études pour réaliser les esquisses : « La partie mécanique d’un côté, la partie traiteur qui n’est plus au milieu du port mais à l’extérieur pour facilité l’accès pour la clientèle. La partie parking des employés a été évoquée, les opérations de débarquement, les opérations de maintenance… Depuis quatre ans, avec les cabinets d’études, on a réalisé tous les scénarios possibles. Et l’objectif ce mardi, c’était le faire valider par tous les professionnels. Ils étaient quasiment tous là. (…) Je ne souhaitais pas qu’on renouvelle les erreurs du passé où on a d’abord fait les infrastructures, et après essayé de faire rentrer les entreprises privées » explique Teva Rohfritsch, vice-Président de la Polynésie française et ministre de l’économie bleue.

« Les constructions ont commencé en 1992, et il n’y avait pas tout ça. Il y avait juste le quai de débarquement. Et la criée, c’était un vieux bâtiment, et ça marchait bien » se rappelle Claude Davio, président du conseil d’administration du port de pêche.

Le port de pêche, c’est aujourd’hui 20 000 mètres carré. Plus de places pour les bateaux de pêche, les places de parking, ou encore les bâtiments remis aux normes… : le projet qui fait l’unanimité auprès des professionnels du secteur. « C’est un bon projet, c’est un projet nécessaire qui doit accompagner le développement économique et social. Pour moi, cela représente des facilités logistiques, cela permet de travailler dans de bonnes conditions de sécurité pour nos salariés, d’être aux normes environnementales et en terme d’écolabel également » déclare Yann Ching, gérant d’une société.

Prochaine étape : déterminer la stratégie d’investissement du projet, qui nécessite un financement de 3,7 milliards de Fcfp.