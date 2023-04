Un métropolitain rêvait depuis son enfance dans la langue de Rapa, où il finit par s’installer

Au début des années 80, Marc Liblin est obsédé par un rêve récurrent qu’il fait depuis de nombreuses années. Dans ses songes, un homme lui enseigne la physique mais aussi une langue inconnue. Il décide alors de plaquer travail et épouse pour obtenir des réponses à ses interrogations.

Après de nombreuses recherches et rencontres, c’est finalement par hasard qu’un homme croisé dans un bar le met sur une piste. Ce dernier trouve que la sonorité de la langue dont il rêve « ressemble à la langue parlée par son ex-femme Meretuini Make, originaire de Rapa Iti », comme le relate Ouest France, dans un article détaillé. Marc va donc à sa rencontre et la jeune femme lui confirme qu’il s’agit de la langue de Rapa mais « une version plus ancienne que celle parlée actuellement ».

En 1982, Meretuini Make décide de retourner sur son île natale et Marc Liblin, avec qui elle est désormais en couple, la suit. L’homme y exercera comme secrétaire de mairie, puis comme instituteur jusqu’à son décès en 1998. Toute sa vie il n’aura cessé « d’étudier l’histoire de l’île et de rechercher l’origine de sa langue, mais aussi de tenter de comprendre comment il a pu apprendre cette dernière à travers ses rêves ».

Cette histoire incroyable vient de faire l’objet d’un livre intitulé « L’homme qui rêvait dans une langue inconnue », écrit par Eric Viennot. Marc Liblin s’était également confié sur sa vie hors norme, il y a de longues années, auprès du magazine Tahiti-Pacifique.