Vigilance jaune orage pour les Îles du Vent et les Gambier

Îles Sous-le-Vent : un soleil dominant avec quelques orages

Le soleil sera majoritairement présent ces deux jours, mais quelques passages nuageux pourront occasionner des averses dimanche, notamment en début de matinée, avec un risque orageux. Le vent soufflera faiblement à modérément d’Est dimanche, puis de Nord-Est lundi. La mer sera peu agitée à agitée, avec une petite houle longue de Sud-Sud-Ouest.

Tahiti et Moorea : risques d’orages dimanche, amélioration lundi

Dimanche, des averses orageuses sont attendues en matinée et en soirée. Lundi, le soleil reprendra le dessus, malgré quelques développements nuageux à la mi-journée. Le vent sera faible à modéré d’Est dimanche, puis de Nord-Est lundi. Les températures oscilleront entre 24 et 32 degrés Celsius. La mer sera peu agitée à agitée, avec une petite houle longue de Sud-Sud-Ouest.

Tuamotu et Gambier : un temps globalement ensoleillé avec des grains orageux

Les Tuamotu bénéficieront d’un temps majoritairement ensoleillé, bien que des passages nuageux toucheront le Nord-Ouest. Sur le Sud-Est Tuamotu et les Gambier, quelques grains orageux sont à prévoir. Le vent sera faible à modéré de secteur Nord au Sud-Est Tuamotu-Gambier, et de Nord-Est ailleurs. Lundi, il pourrait tourner au Nord-Ouest vers Tematangi et Moruroa, avec des rafales pouvant atteindre 50 à 60 km/h sous grains. La mer sera peu agitée à agitée, avec une houle courte d’Est d’1 à 1,5 mètre au Nord, et une houle longue de Sud-Ouest d’1 mètre au Sud.

– PUBLICITE –

Marquises : soleil prédominant et mer agitée

Le soleil dominera aux Marquises ce week-end, avec quelques nuages discrets. Le vent soufflera modérément d’Est, avec des rafales atteignant 60 km/h. La mer sera agitée, marquée par une houle courte d’Est de 1,5 mètre et une petite houle longue de Sud.

Australes : instabilité sur Rapa, éclaircies ailleurs

Dimanche, Rapa connaîtra des passages d’averses et quelques grains orageux, avant une amélioration en fin de journée. Ailleurs, les éclaircies seront généralisées, malgré quelques averses résiduelles à Tubuai. Lundi, un voile d’altitude s’installera à Rapa, tandis que des nuages bas toucheront le Nord. Le vent sera variable selon les îles : de Sud-Est à Rimatara et Rurutu, faible et variable à Tubuai et Raivavae, et de secteur Ouest à Rapa. Lundi, il s’orientera au Nord sur Rimatara à Raivavae et au Sud sur Rapa. La mer sera peu agitée, avec une houle longue de Sud-Ouest de 1 à 1,5 mètre.