Un jardin aromatique pour patients dialysés

Après Mahina, Papara et Paofai, c’est l’Apair Apurad de Paea qui accueille un espace jardinage pour ses patients dialysés. Du thym, de la menthe ou encore du fenouil : ces aromates sont plantés et entretenus par les patients. L’occasion pour eux de découvrir quelques plantes aromatiques et d’améliorer leurs habitudes alimentaires.

« Avant, je plantais des fleurs, mais là, c’est la première fois que je plante des aromates. C’est bien car on peut les manger, les mettre dans le ma’a » nous dit Maima Mahei, patiente du centre.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Julie Vanselme, diététicienne, a travaillé un an sur ce projet. Avec ce jardin partagé baptisé Manu Ura, elle souhaite éduquer de manière ludique ses patients à une alimentation plus saine : « Ils vont découvrir via le palais, via les odeurs, via le toucher… quel aromate deviner. Le patient dialysé a en général une alimentation qui peut être fade, et donc les aromates vont faire en sorte de venir relever justement les plateaux des patients ».

Les patients pourront aussi emporter quelques aromates chez eux pour les intégrer à leurs plats. Un jardin similaire sera proposé le mois prochain aux dialysés de Moorea.