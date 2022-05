Le centre de dialyse de Moorea accueille 30 patients par jour

Le centre de dialyse de Moorea ouvre 6 jours sur 7, du lundi au samedi. Il traite 30 patients. Chaque patient est soigné 3 fois par semaine. Ce centre possède une unité de production d’eau extra pure nécessaire au traitement des patients. Ces derniers sont suivis par un médecin néphrologue et des infirmières. La dialyse est un traitement de suppléance par un filtre externe qui assure le remplacement de la fonction rénale lorsque le rein ne parvient plus à effecteur correctement sa fonction d’épuration. La dialyse débarrasse le sang des déchets et de l’eau (ou toxines) accumulés en excès dans le corps.

Ainsi, L’APURAD traite un total de près de 300 patients sur toute la Polynésie, soit 50 % de la totalité des malades dialysés de Polynésie. Le docteur Mareva Tourneux a sensibilisé le Président aux faits que l’âge moyen des patients est de 57 ans et que le nombre de patients augmente malheureusement de 7% par an.