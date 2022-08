Un Festival de la jeunesse du 2 au 4 novembre

Le Festival de la jeunesse se tiendra du 2 au 4 novembre dans les jardins du parc Paofai et sur l’esplanade basse de la Place To’ata, où diverses activités seront proposées, mêlant sport, culture, environnement et prévention.

Un programme riche sera réservé aux participants qui sont attendus en masse, soit plus de trois mille festivaliers par jour, avec en final, une grande soirée de clôture qui rassemblera plus de huit mille personnes.

Les objectifs de ce Festival de la Jeunesse sont multiples, mais le plus important est celui de répondre aux attentes et aux besoins de la jeunesse polynésienne, sérieusement impactée par le confinement et la crise sanitaire, en mettant à sa disposition des moyens d’expression, d’animations culturelles, sportives et de prévention.