Un bébé de 9 mois hospitalisé pour une méningite à méningocoque

Un enfant de 9 mois a été hospitalisé, ce mardi, après que les médecins ont diagnostiqué une méningite à méningocoque, une infection qui peut s’avérer très grave et contagieuse. Son état de santé ne suscite heureusement plus d’inquiétude et l’ensemble des personnes ayant été en contact avec lui a reçu un traitement préventif.