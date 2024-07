Un 4ᵉ cas de méningite confirmé

Un cas confirmé de méningite à méningocoque chez un bébé de 2 mois originaire de Bora Bora, a été rapporté en semaine 29 -du 15 au 21 juillet- par le CHPF et son laboratoire, indique l’ARASS (Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale) dans son dernier bulletin de surveillance sanitaire. Il s’agit du sérogroupe Y/W135. Les sujets contacts étroits ont été identifiés et ont reçu un traitement préventif par antibiotique et une vaccination pour certains.

Après un bébé de 6 mois, un autre de 9 mois, et un patient de 17 ans, il s’agit donc du 4ème cas de méningite à méningocoque cette année, mais du premier cas non B.

« C’est une maladie qui est sévère, dont on peut décéder sans traitement, et qu’il faut prendre en charge rapidement. C’est une transmission interhumaine par les gouttelettes de salive. Donc quand on parle, quand on postillonne… on peut transmettre la bactérie. Et à priori, on peut être porteur sain, c’est-à-dire qu’on peut avoir la bactérie dans la gorge sans être malade » explique Marine Giard, médecin responsable du bureau de veille sanitaire.

Phase d’alerte toujours en cours pour la dengue : un premier cas à Paea

La dengue circule toujours en fenua, avec une circulation active à Tahiti, Moorea et Nuku Hiva. 5 nouveaux cas ont été rapportés durant la semaine du 8 au 14 juillet, dont 3 résidents à Nuku Hiva et 2 à Tahiti dont un premier cas dans la commune de Paea.

Le nombre total de cas déclarés est de 88 depuis le 27 novembre 2023. Ces 88 cas sont domiciliés à Tahiti (56), Moorea (13), Rangiroa (7), Nuku-Hiva (7), Bora Bora (1) et Fakarava (1). 3 cas sont des non-résidents de Polynésie française.

6 nouveaux cas ont été notifiés depuis le 15 juillet et sont en cours d’investigation, dont un résident de Tahiti était à Nuku Hiva dans la quinzaine précédant les premiers symptômes. Il a été diagnostiqué à Ua Pou où il séjourne actuellement, précise la veille sanitaire.

Pour l’heure, des liens épidémiologiques ou géographiques sont encore retrouvés entre les foyers. La commune de Pirae compte 2 clusters actifs, à proximité du CHPF. L’un d’eux est un cluster de DENV-1. Parmi eux, 2 cas ont indiqué des notions de voyage aux Marquises dans la quinzaine avant le début des symptômes. Une opération de désinsectisation à Pirae est prévue les 22 et 26 juillet.

De plus, 13 cas ont été exportés vers la France depuis le 1er mai 2024, ce qui confirme la circulation active du virus en Polynésie française.

Le Covid en hausse et la grippe en baisse

Les cas de Covid augmentent en fenua : +20,6% en semaine 28 par rapport à la semaine précédente. Trois personnes ont été hospitalisées dont un passage en réanimation d’une personne de plus de 60 ans. Le séquençage de certains échantillons réalisés par l’ILM indique que depuis le mois de mai, en plus de JN.1, les variants KP.2, KP.3 et KS.1 circulent en Polynésie française. Les vaccins seraient toujours efficaces contre ces variants FLiRT pour protéger contre les formes graves de la Covid-19, rappelle l’ARASS.

La survenue d’une nouvelle vague épidémique est confirmée, mais reste pour l’instant limitée.

Pour la grippe en revanche, le fenua passe désormais en phase inter-épidémique. 4 nouveaux cas de grippe ont été confirmés du 8 au 14 juillet pour 111 résultats de tests rapportés. Parmi ces nouveaux cas de grippe (2 type A, 2 type B), 1 nouvelle hospitalisation a été rapportée.