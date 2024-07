Dengue : deux foyers actifs à Pirae, opération de désinsectisation les 22 et 26 juillet

Depuis le 27 novembre 2023, la Polynésie française est en état d’alerte dengue, avec 77 cas détectés principalement sur les îles de Tahiti, Moorea, Bora Bora, Rangiroa, Fakarava et Nuku Hiva. La situation est particulièrement préoccupante dans la commune de Pirae, où deux foyers actifs ont été récemment signalés à proximité du Centre Hospitalier de Polynésie Française (CHPF).

Pour lutter contre la propagation de cette maladie, le Centre de santé environnementale (CSE) de la Direction de la santé va procéder à des traitements insecticides dans la zone allant de la rue Laurent Lebihan à la rue du Taaone, les lundi 22 juillet et vendredi 26 juillet au lever du jour. De plus, les équipes techniques du CSE mèneront une campagne de recherche et d’élimination des gîtes larvaires, c’est-à-dire toutes les eaux stagnantes, le mercredi 24 juillet.

Pour rappel, la dengue se manifeste généralement entre 3 et 14 jours après la piqûre infectante. Les symptômes incluent une forte fièvre, des maux de tête, des courbatures, des nausées et une éruption cutanée. En cas d’apparition de ces signes, il est fortement recommandé de consulter rapidement un médecin qui pourra prescrire un test de diagnostic.

Pour prévenir et limiter la diffusion de la dengue, les autorités sanitaires conseillent à la population de :