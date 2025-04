Entre deux et sept cas de dengue importés en France hexagonale chaque semaine en mars

55 cas confirmés et deux hospitalisations en semaine 13 : les cas de dengue sont toujours attentivement surveillés par le bureau de veille sanitaire, qui constate la persistance de l’épidémie sur le territoire.

« La France métropolitaine enregistre chaque semaine des cas de dengue importés de la Polynésie

française. En mars, entre 2 et 7 cas ont été rapportés chaque semaine » note l’ARASS. Aux Australes, le virus circule activement avec plusieurs cas rapportés à Rurutu et Tubuai en S13, le festival des arts des îles Australes de Rimatara ayant considérablement augmenté le risque de propagation.

Par ailleurs, les laboratoires du CHPF et de l’ILM indiquent, outre la circulation de la grippe, la circulation de virus respiratoires et de bactéries : SARS-CoV-2, VRS, adénovirus, métapneumovirus, Bordetella pertussis, rhinovirus et entérovirus.

Enfin, les autorités restent en alerte devant la recrudescence des cas de rougeole, observée au niveau mondial et en Europe. L’activité continue d’augmenter en Australie. Tout cas suspect doit être déclaré au BVSO et un test PCR est préconisé.