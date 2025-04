Les papio font leur retour à Pirae

Depuis lundi, les membres de l’association des forains de Faa’a ont commencé à investir le site de l’ancien commandement supérieur des forces armées à Pirae. L’autorisation d’occupation leur a été accordée par la commune.

Le site de Vaitupa était devenu trop petit pour accueillir l’ensemble des associations de forains de Faa’a.

« On n’est pas à Vaitupa cette année, car le tavana en charge des festivités a décidé d’attribuer le terrain à une nouvelle association. Et il fallait composer avec 3 associations sur le site alors que, nous, cela faisait 20 ans qu’on était présent sur le site », explique Stéphane Philipponneau, le président de l’association des forains de Faa’a.

« Rien que notre association représente 60 lots », ajoute-t-il, « en divisant par 3, on avait le droit qu’à 23 lots par association. On ne rentrait pas. Il était hors de question de laisser des forains sur le carreau. On a donc décidé de chercher un autre spot et on a trouvé ».

Il y a 8 ans, la commune de Pirae a entamé les travaux de réaménagement du site de Tini Hau mettant fin à la présence des forains sur le site.

« Nous avions ici le projet de reprendre l’aménagement de Tini Hau. Il a fallu dégager l’ensemble de cette emprise foncière. Aujourd’hui, Tini Hau fonctionne et nous nous retrouvons avec un parking qui est un peu plus étroit que celui que nous avions auparavant. C’est la raison pour laquelle la discussion a porté sur ce site, pour 2 ans », explique le maire de Pirae, Edouard Fritch.

À l’issue de ce délai de 2 ans, l’association des forains de Faa’a devra trouver un autre site ou se réinstaller à Vaitupa. En attendant, ses membres se préparent à l’ouverture des papio prévue le 28 mai.