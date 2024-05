Un cas d’infection à méningocoque détecté chez un habitant de Papeete

« Par mesure de précaution, 7 personnes ayant été en contact étroit avec elle ont reçu un traitement préventif pour éviter la propagation de cette maladie. Aucun autre cas n’a été déclaré », précise la Présidence dans un communiqué.

Le méningocoque se transmet par l’air et la maladie se manifeste surtout chez l’enfant, mais aussi chez les adultes, par une forte fièvre et des maux de tête importants, souvent accompagnés de vomissements et de fatigue.

« De manière très rare, elle peut évoluer en méningite dont les conséquences peuvent être sévères. Il est donc important de consulter un médecin immédiatement dès l’apparition de symptômes », ajoute le communiqué.

En mars dernier, un bébé de 9 mois avait été hospitalisé pour une infection similaire.