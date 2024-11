Réhabilitation du Centre 15 : des travaux en cours

Il a été décidé de renforcer la structure du bâtiment pour le rendre conforme aux normes en vigueur. Sous la supervision du ministère de la Santé, en charge de la Prévention et de la Protection sociale généralisée, et en partenariat avec la direction de la Santé, les travaux sont pilotés par l’arrondissement bâtiment de la direction de l’Équipement, relevant du ministère des Grands Travaux. Un appel d’offres a été lancé pour la réalisation des travaux nécessaires.

Première phase des travaux : renforcement structurel

Le ministre de la Santé Cédric Mercadal, et Jordy Chan, ministre des Grands Travaux et de l’Équipement, ont salué le début, début novembre, de la première phase des travaux, axée sur le renforcement de la structure du bâtiment. Cette étape comprend :

le chemisage des poteaux ;

l’application de plaques en carbone sur les dalles pour assurer la stabilité de l’édifice.

En parallèle, les structures métalliques, planchers en béton, maçonneries de la toiture-terrasse, ainsi que les anciens supports de panneaux solaires modifiés lors des travaux antérieurs, sont en cours de démontage. Cette phase devrait s’achever d’ici fin 2025.

Un pôle dédié à la lutte contre le cancer en projet

Parallèlement à ces travaux, la direction de la Santé élabore le programme fonctionnel des futurs usages du bâtiment. Ce dernier accueillera notamment l’Institut du cancer de la Polynésie française (ICPF) ainsi que le projet de service de médecine nucléaire du Centre hospitalier de la Polynésie française (IMOTEP).

Un cyclotron, implanté au rez-de-chaussée sur une parcelle adjacente, sera installé pour produire les isotopes nécessaires aux appareils de TEPscan, essentiels pour le dépistage et le traitement du cancer. Une seconde phase de travaux d’aménagement, prévue pour 2026, intégrera ces deux services.

À terme, l’ICPF, actuellement installé au Centre de la mère et de l’enfant (CME) à Pirae, s’établira de manière permanente dans ce nouveau bâtiment, offrant ainsi un cadre modernisé et mieux adapté à ses activités de soins et de prévention.