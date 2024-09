Un cas de méningite à Rangiroa

Après un bébé de 2 mois, un autre de 9 mois, et un patient de 17 ans, et un adulte, il s’agit du 5e cas d’infection à méningocoque depuis le début de l’année 2024 au fenua. La personne, résidant à Rangiroa, est un adulte, et a commencé à montrer des signes de méningite le dimanche 25 août. Elle a été rapidement hospitalisée au centre hospitalier de la Polynésie française (CHPf) et montre des signes d’amélioration.

Par mesure de précaution, un traitement préventif, pour éviter la propagation de cette maladie, a été donné aux personnes ayant été en contact étroit avec le malade.

Aucun autre cas n’a été déclaré. Les autorités sanitaires restent vigilantes.

Pour rappel, le méningocoque se transmet par l’air. La maladie se manifeste surtout chez l’enfant, mais aussi chez l’adulte, par de fortes fièvres, des maux de tête et peut évoluer, de manière très rare, en méningite dont les conséquences peuvent être sévères.

Il est donc important de consulter un médecin immédiatement dès l’apparition de symptômes, rappellent les autorités sanitaires.