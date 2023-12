Teahupoo : Après les Jeux, les compétitions de la WSL également menacées

Pas de tour, pas de Jeux Olympiques, et potentiellement, pas de Tahiti pro. Au-delà d’une annulation des épreuves de surf à Teahupoo, c’est l’épreuve reine des championnats du monde de Surf organisée par la World Surf League depuis plus de 20 ans qui est menacée. L’organisation a acté l’impossibilité d’homologuer l’ancienne tour des juges et s’inquiète des complications pour en construire une nouvelle.

Une alerte que le coordinateur des Jeux et référent local de la WSL Pascal Luciani prend très au sérieux. En lien étroit avec la principale organisation de surf internationale depuis plus de 20 ans, il ne peut que constater les remous créés par le couac des essais de la barge, le semaine dernière, ou la pression mise par les stars du surf elles-mêmes. « Aujourd’hui, les assurances de la WSL et son département juridique disent que si elles ne viennent pas dans les meilleures conditions à Tahiti et que l’on utilise une tour non conforme, elle ne le cautionnera pas, prévient-il. C’est hors de question » .

L’annulation des Jeux et de la Tahiti Pro serait double peine pour le Pays et les habitants de Teahupoo, qui profitent des retombées économiques de la compétition chaque année. Celle-ci représente une manne financière d’environ 80 millions de Fcfp pour les frais d’organisation, « sans compter les athlètes qui s’hébergent à côté, louent des jetskis et des bateaux » , rappelle M. Luciani. C’est un gros manque à gagner pour la population de Teahupoo » , déplore-t-il.

Côté sportif, la fin des compétitions à Teahupoo priverait les surfeurs talentueux du fenua d’une occasion de briller à l’international. Les standards de Hava’e et des deux représentants Tahitiens pour les épreuves de Surf aux Jeux (Kauli Vaast et Vahine Fierro, ndlr) sont très éloignés de ceux de Lacanau et de La Torche, qui se disent prêtent à remplacer Tahiti en cas de défection, malgré des conditions moyennes en été.

Du côté du Pays et du comité des jeux, on reste mobilisé pour trouver des solutions afin de maintenir ses Jeux à domicile. En attendant une décision définitive dans les prochains jours, Tahiti Infos a révélé qu’une enquête avait été ouverte par le parquet sur les dommages causés par les essais de la barge.