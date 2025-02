Entrepreneuriat : le programme Polynnov cherche de nouveaux porteurs de projets

Un nouvel appel à manifestation d’intérêt est ouvert pour le programme Polynnov.



Les 5 futurs lauréats formeront la 3e promotion. Dans la continuité de ce que propose l’incubateur de start-ups Prism, Polynnov permet d’accompagner les entrepreneurs innovants.

15 porteurs de projets ont déjà été soutenus par des professionnels dans des domaines variés : propriété intellectuelle, droit des affaires, stratégie marketing et commerciale… « On m’accompagne par exemple dans la revue de mon business plan parce que c’est vrai qu’en tant qu’entrepreneur, on a la tête dans le guidon et le fait d’avoir des référents nous permet d’arriver à prendre ce recul pour essayer, dans mon cas à moi, de trouver mon seuil de rentabilité et de me fixer des objectifs », expliquait dans l’émission Meta Fenua Ornella Lichon, entrepreneuse dans le domaine de l’agro-alimentaire.

Polynnov permet également aux entrepreneurs d’avoir accès à un réseau au fenua, dans le Pacifique et au-delà. Les lauréats de l’appel à manifestation d’intérêt bénéficieront également d’une enveloppe de plusieurs centaines de milliers de Fcfp pour développer leur projet.

PRATIQUE

Lancement de l’appel à manifestation d’intérêt : lundi 3 mars 2025

Candidatures ouvertes jusqu’au 15 avril 2025