Grosse concurrence, « grands objectifs » pour Vahine Fierro sur le CT

Elle s’était qualifiée avec brio pour le CT, 1ère division mondiale de surf, à l’issue d’une campagne 2024 époustouflante, qui l’avait vue remporter la Tahiti Pro à Teahupoo et participer aux Jeux Olympiques : Vahine Fierro s’apprête à recevoir son baptême du feu à Pipeline, Hawaii, où s’ouvre la saison 2025 à partir du 27 janvier.

La surfeuse de 25 ans y a d’ailleurs passé tout le mois de décembre à s’entraîner, se laissant tout juste le temps de célébrer les fêtes de fin d’année au fenua et de se ressourcer avant un retour express sur le circuit. « C’est une expérience incroyable d’avoir enfin pu réaliser ce rêve. Cela fait 6-7 ans que je fais de mon mieux pour me qualifier. Enfin sur le Dream Tour » , sourit-elle.

Elle y retrouvera sa compatriote Johanne Defay, qui l’avait éliminée en huitièmes de finales sur son spot de prédilection. Une expérience dont elle entend de servir pour faire mieux que de la simple figuration parmi les 17 meilleures surfeuses du monde. « Sur le CT, c »est un mix où il faut être détendu, relâché, apprécier et s’amuser mais en même temps pousser de toutes ses forces, parce que tout le monde est fort. Tout le monde a l’objectif de gagner un titre de championne du monde, de charger les plus grosses vagues et de se surpasser » , analyse-t-elle. Tous les ingrédients qui plaisent à Fierro, excellente sous la pression. « C’est un monde qui m’excite, qui m’inspire, ça me rend vivante, ça me rend heureuse en même temps d’essayer d’accomplir quelque chose » , ajoute-t-elle.

Et « quelque chose » , chez Fierro, équivaut à viser la place de n°1. Il faudra d’abord se classer parmi les sept premières pour passer le cut de mi-saison et espérer participer aux quatre dernières compétitions de l’année… dont la Tahiti Pro, prévue du 7 au 16 août. Les finales, elles, ne se disputeront pas comme les quatre dernières années à Lower Trestles – un choix souvent contesté par le public – , mais à Cloudbreak, aux Fidji. Un spot où son aîné Michel Bourez s’est illustré, notamment avec un tube de folie en 2017.

« L’objectif, c’est d’intégrer le top 5 pour être championne du monde à Cloudbreak, assure-t-elle. C’est des beaux objectifs, des grands objectifs » . Pour y parvenir, Fierro s’est astreinte à un entraînement spartiate, également axé sur la préparation mentale. « Tous les jours, je surfe le plus possible et j’ai une heure d’activité sportive où je fais de la musculation, je cours, je fais du yoga, j’ai un programme quotidien avec mon coach physique, détaille-t-elle. C’est important de se sentir calme, en sérénité avec tout ce qui se passe, parce que c’est quand même beaucoup, mais la vie est faite pour se sentir vivante et être inconfortable de temps en temps, donc je suis contente » .

(Crédit : TNTV)

Le « non-surf » – à savoir « la méditation, la respiration, randonner, lire pendant des heures, prendre du plaisir » , lui permet d’aborder les prochaines échéances avec une sérénité presque déconcertante. Fierro salue ses proches, pierres angulaires de son accession au plus haut niveau. « Je veux remercier ceux qui ont cru en moi depuis le premier jour, ils font partie de mon équipe, c’est une famille, on avance ensemble et c’est grâce à ce soutien-là que je peux performer sans trop penser« , remercie-t-elle.

Sans oublier un mot pour ses fans du fenua. « Merci à toute la Polynésie, c’est grâce à vous que quand j’ai des jours où je ne me sens pas trop motivée, ou si je sens que c’est dur, je me dis que je fais ça pour vous et j’essaie de donner le meilleur de moi-même, pour step by step essayer d’accomplir mes plus grands rêves » , conclut-elle.