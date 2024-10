Vahine Fierro au CT : « La plus grande aventure de sa vie » , annonce Michel Bourez

Vahine Fierro vit l’année la plus riche de sa jeune carrière. Ce mercredi, la surfeuse de 24 ans s’est qualifiée pour le CT (Tour mondial du surf compétitif) grâce à sa seconde place à la Saquarema Pro, devenant ainsi la première Polynésienne à intégrer l’élite mondiale de la discipline.

Lire aussi – Vahine Fierro qualifiée pour le circuit mondial !

Une consécration pour Fierro, qui aura du batailler jusqu’au bout pour aller chercher la 5e place au classement général du circuit secondaire des Challenger Series. Depuis Tahiti, les surfeurs polynésiens n’ont pas tardé à la couvrir d’éloges. Jeune retraité lui-même pensionnaire du CT, où il est resté pendant 12 ans, Michel Bourez a félicité celle qu’il voit surfer « depuis qu’elle est une petite fille » .

« Voir Vahine qui vient des îles, qui a tout misé en venant sur Teahupoo et en gagnant la compétition là-bas, c’est extraordinaire » , confie le Spartan. C’est une étape dans sa vie qui va vraiment la marquer, qui va marquer beaucoup de monde, que ce soit dans le secteur féminin ou masculin » .

– PUBLICITE –

Fierro avait déjà goûté au CT grâce à une wildcard en mai dernier, à Teahupoo, où elle s’était brillament imposée. Mais le plus haut niveau, prévient Bourez, exige une préparation intense. « Il faudra partir une semaine avant chaque étape, trouver la confiance en elle pour gagner les séries » , avance-t-il. Et s’acclimater au calendrier chargé de la WSL : 11 étapes sont prévues en 2025, soit deux de plus qu’en 2024. « C’est comme quand tu passes du collège au lycée ou du lycée à l’université : le niveau est bien supérieur, la cadence est plus élevée, il faudra vite s’habituer » , ajoute Bourez.

« Elle va vraiment faire mal dès la première année » Michel Bourez

« C’est la plus grande aventure de sa vie, sourit-il, osant l’imaginer parmi les meilleures surfeuses dès sa première année. « Elle va devenir une des favorites sur le tour. Elle est unique aussi, donc il faudra prendre ça en compte, et je pense qu’elle va vraiment faire mal dès la première année » , conclut Bourez.

« Un défi très, très dur » , raconte Andrew Fierro, père de Vahine



« Elle a été obligée de se qualifier en finale, elle a du se sentir tellement bien de réussir ce défi qui était très, très dur » , souffle Andrew Fierro, rappelant la compétition « acharnée » disputée par sa fille. Elle a du batailler et battre les meilleures du monde (…) « On est très content d’arriver sur le circuit mondial, et maintenant, on va de l’avant«