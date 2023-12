Tetuanui Hamblin : « Si on annule les JO, je ne sais pas comment la population va réagir »

« Ça serait une grosse déception ». Le maire de Taiarapu Ouest redoute que les Jeux Olympiques passent finalement sous le nez de Teahupo’o. « Une association s’est levée pour la protection de l’environnement, mais ce ne sont pas des personnes de Teahupo’o. Ils prennent le nom de Teahupo’o pour pouvoir couvrir leur action. Aujourd’hui, ils disent que c’est la population de Teahupo’o, mais il faut voir toute la population qui s’est préparée. Ceux qui ont investi pour pouvoir accueillir les gens, les maisons qui ont été louées (…) Si on annule ces JO, je ne sais pas comment ils vont réagir », déclare à TNTV, Tetuanui Hamblin, qui précise que « 350 » habitations ont été réservées par le comité organisateur.

Les pertes en termes d’image seraient aussi considérables, estime l’édile : « Ces JO, nous les avons acceptés pour que le monde entier voie notre pays et la petite commune de Teahupo’o (…) Beaucoup de touristes pourraient arriver pour venir visiter. Notre objectif, il est là. Au niveau économique, cela pourrait beaucoup aider la population ».

Tetuanui Hamblin assure que ses administrés sont majoritairement favorables à l’organisation des Jeux sur leur commune. Et qu’ils sont « très inquiets » de la tournure des événements : « Certains sont venus me voir pour dire : ‘on est prêts à se lever et à faire face aux actions de cette association’.

« Il faut qu’ils arrêtent là »

« Il ne faut pas qu’ils -les membre de l’association, Ndlr- aillent trop loin. Il y a des limites à tout. Ce n’est pas moi qui vais leur tomber dessus, mais d’autres personnes (…) Il faut qu’ils arrêtent là et qu’on en discute. Qu’on puisse réfléchir intelligemment », ajoute l’élu.

Pour lui, les inquiétudes des associations quant à l’impact, sur le milieu, des travaux de la nouvelle tour des juges sont « un peu exagérées » : « Le corail, le plateau (…), c’est la nature. Tu casses un corail, il en repoussera un à côté. C’est comme si tu casses une branche d’arbre (…) La nature va faire son travail ».

Reste aussi que si la nouvelle tour ne voyait pas le jour, c’est aussi l’organisation de la Tahiti Pro, épreuve annuelle du circuit mondial, qui serait remise en cause. Sans structure homologuée, la World Surf League pourrait refuser que l’étape tahitienne soit maintenue au calendrier. « Le monde du surf connait cette compétition. S’il n’y en a plus, ce serait vraiment dommage », souffle le maire.

Tetuanui Hamblin demeure malgré tout optimiste. « Il y a un proverbe qui dit : ‘tout est possible à celui qui croit’ (…) J’espère que la tour sera mise en place. Il y a encore des préparations à faire au niveau de la sécurité et de l’aménagement pour ce grand jour », conclut-il