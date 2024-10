Surproduction de carottes à Tubuai : une convention signée avec le Tuhaa Pae pour la revente

Chaque année à Tubuai c’est le même phénomène : une surproduction de carottes face à une demande qui peine à évoluer. Les pertes sont redistribuées aux familles des agriculteurs et aux éleveurs d’animaux. « Dans un futur proche, Tuhaa Pae est destiné à acheter la production de ces agriculteurs pour faire la vente à leur place », annonce Willfrid Viriamu, responsable du centre de transformation agricole.

Une initiative prometteuse pour l’écoulement des stocks, un soutien concret aux agriculteurs de l’ile de Tubuai. Le capitaine du Tuhaa Pae IV Jean-Paul Fa-Shin-Chong, explique qu’une « convention a été signée. On est favorables à la gestion du hangar. On charge pas mal de produits agricoles, légumes. Tout le monde est content que le Tuhaa Pae ait repris en gestion ».

39 tonnes de carottes en stock, dont 4 tonnes de carottes jumbo et une dizaine de tonnes de petites carottes … Les agriculteurs, comme Josiane Viriamu, réclament des installations modernes et adaptées au volume important de stockage : « Actuellement, on est en déficit par rapport au stockage du réfrigéré. On a une quantité limitée à stocker parce que le grand frigo est en panne. Soit on les laisse un peu plus longtemps dans le terrain. Ceux qui sont un peu trop à maturité, on est obligés de les récolter et de les stocker jusqu’à ce que ça puisse s’écouler à Tahiti ».

Depuis fin juillet le stockage est limité à 70 tonnes, les agriculteurs lancent un appel au ministre et encouragent vivement la consommation locale.

Mardi dernier, lors de la deuxième session budgétaire, le ministre de l’Agriculture Taivini Teai a confirmé le lancement de l’appel d’offres pour la construction de l’atelier de transformation à Tubuai, avec un démarrage des travaux prévu dans moins de deux semaines.