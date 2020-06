Six nouveaux titulaires de la carte d’artiste professionnel

Sept dossiers de demandes de carte d’artiste professionnel étaient inscrits à l’ordre du jour de la commission présidée par le ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu. Ainsi six dossiers ont été abordés, au titre des arts visuels et graphiques, dont un également en littérature, et un dossier au titre des arts audio et sonores.

C’est à l’unanimité que la commission a décidé de reconnaître la qualité d’artiste professionnel dans le domaine des arts visuels et graphiques à Taina Calissi (également dans le domaine de la littérature), à Cédric Doom, Christine Fabre-Giroux, Nadège Gabbero, Robert Toa et, enfin, dans le domaine des arts audio et sonores, à Rataro Ohotoua.

Les titulaires de la carte d’artiste professionnel sont éligibles aux dispositifs d’aides à la création artistique et littéraire, et sont exonérés de la contribution des patentes et de la taxe sur la valeur ajoutée.