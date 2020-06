Reprises des vols internationaux en juillet : Air Tahiti Nui lance des offres spéciales

Le Pays et l’Etat ont annoncé vendredi la réouverture de la Polynésie aux vols internationaux à compter du 3 juillet pour les lignes commerciales entre Paris et Tahiti via le Canada, et à compter du 15 juillet pour le reste du monde.

Sur son site Internet, la compagnie locale Air Tahiti Nui, détenue en majorité par le Pays, annonce son nouveau programme de vols et deux offres spéciales pour la reprise : à partir du lundi 8 juin les voyageurs pourront bénéficier d’une offre « Retour au fenua » à 799 euros (soit environ 95 346 Fcfp) destination des « étudiants polynésiens en métropole souhaitant revenir à Tahiti pour les vacances ».

L’autre offre est à destination « des voyageurs souhaitant se rendre à Tahiti ou Paris pour retrouver leurs proches. Au départ de Papeete, ce tarif aller/retour sera proposé à partir de 146 829 Fcfp TTC. Au départ de Paris, ce tarif aller/retour est proposé à partir de 1 274 Euros TTC (environ 152 000 Fcfp).

À partir du 15 juillet, la Polynésie s’ouvrira dans un premier temps à l’Europe, les Etats-Unis, Hawaii et la Nouvelle-Calédonie.

Selon nos confrères de Radio 1, les vols d’Air Tahiti Nui vers Los Angeles devraient reprendre le 20 juillet.

Vendredi, les autorités ont également dévoilé un nouveau protocole sanitaire pour les voyageurs à partir du 15 juillet :

Assurance de voyage international obligatoire pour chaque visiteur non-résident se rendant en PF.



Pendant le vol



Application des règles sanitaires IATA pour le voyage (procédures aéroportuaires et au cours du vol)

Port du masque durant le vol

Remplir une attestation d’engagement sur l’honneur visant au Respect des gestes barrières et à autodiagnostic des symptomes.

Remplir une fiche de renseignement sur leur séjour : itinéraire, transports inter-île, hébergements (contacts e-mail / téléphone / dates de séjour)



À l’arrivée à destination

Port du masque recommandé durant le séjour



Durant le séjour