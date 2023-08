Raivavae aura aussi un Fare Ora

Ce n’est encore qu’un projet. Mais un engagement est pris entre Raivavae et le gouvernement pour qu’un Fare Ora soit créé dans la commune des Australes. Les deux parties se sont vues hier à la présidence pour formaliser cette intention. Quand sera opérationnel le dispositif ? À ce stade, ce n’est pas précisé. Le Fare ora est un guichet unique vers lequel les administrés peuvent se tourner pour toutes les démarches administratives qui concernent la commune ou le Pays voire d’autres opérateurs.

Selon le gouvernement, les Fare ora ont la « particularité de s’adapter au contexte du territoire et aux besoins des populations » et, sur la base de leur engagement mutuel, le Pays et la commune concernée vont pouvoir dimensionner un dispositif adapté à l’île. Il va donc falloir en amont identifier les besoins de la population à satisfaire, les ressources et les moyens existants.

Le Fare ora « viendra compléter les services déjà déployés sur l’île favorisant la simplification et la numérisation des démarches administratives », a souligné la ministre aux médias.

Outre le concept de guichet unique pour les démarches administratives et l’accès au droit, les Fare ora ont vocation à proposer une multiplicité de services pour prendre accompagner chaque personne à prendre soin de sa santé, de son bien-être physique et psychologique.