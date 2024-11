Internet à Raivavae : zones blanches, pannes et connexion très lente

Rurutu et Tubuai ont leur câble sous-marin, mais pas Rapa, ni Rimatara, ni Raivavae. Dans cette île, les habitants disposent seulement d’Edge, une connexion qui leur paraît moyenâgeuse. Et encore, pas partout : depuis quelques jours, le village de Vai’uru est coupé du monde, sans connexion ni même réseau téléphonique.

Pour Clarisse Paulin, propriétaire d’une pension de famille à Raivavae, difficile de travailler dans ces conditions « surtout nous, les pensions de famille. On veut recevoir du monde, des appels de l’extérieur, on est complétement coupés du monde. On ne peut pas travailler correctement« .

C’est mauvais pour les affaires, et c’est une surprise pour les touristes, qu’ils viennent d’Europe ou de Tahiti.

Pour Roena Gooding, touriste tahitienne à Raivavae, « c’est bien de venir se ressourcer dans les îles, mais d’avoir un peu de technologie aussi. J’estime qu’on est au XXè siècle, ça serait bien d’être desservi en tout et partout quand même.«

Giovanni Pesenti vient de Suisse. Ce qu’il aimerait c’est surtout « donner des nouvelles aux enfants. Qu’on est bien arrivés sur l’île et où on doit aller. »

« C’est vrai qu’elles ont des nouvelles tous les jours, ajoute Marylise, sa femme. Là, je pense que ça doit leur faire bizarre de n’avoir aucune nouvelle depuis ce matin.«

Les touristes en profitent pour redécouvrir le goût d’une vie sans écran, tournés vers les échanges et la découverte d’une autre culture.

La parade, déjà très répandue aux Gambier, c’est Starlink. À Raivavae, c’est plus rare, mais déjà un secret de polichinelle. Même si Oneweb a la préférence du Président, par rapport aux boîtiers Starlink.

« Ils sont en concurrence directe avec nos opérateurs, tous nos opérateurs, explique le président Moetai Brotherson. Maintenant, cela ne veut pas dire que nous ne discutons pas, enfin que ‘Onati ne discute pas avec Starlink. On va comparer finalement les deux solutions Oneweb et Starlink.«

Et puis, il y a ceux qui font le choix délibéré de limiter leurs connexions. Mais ils sont de plus en plus rares, et l’absence d’internet pèse désormais dans l’exode des jeunes vers des îles plus développées.